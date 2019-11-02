شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الكهرباء ببحث شكاوى أخطاء العدادات الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت "خضر"- فى طلبها الموجه إلى وزير الكهرباء- أن العداد الذكى بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالًا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئى على الكهرباء، لافتة إلى أن الشكاوى من المستخدمين التى تم حصرها فى ثلاث مشكلات وهي: "الاستمرار فى العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائى، العداد لا يعد نهائيًا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، والعداد يسير ببطء رهيب".
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكترونى إلى عداد ذكى بسبب المشاكل من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ، نظرا لزيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتى تصل إلى 50 جنيهًا يوميًا.
وأكدت خضر، على ضرورة قيام وزارة الكهرباء والطاقة بضرورة معالجة الأخطاء قبل تعميم التجربة على مستوى جميع المحافظات من أجل ضمان نجاح التجربة.
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