شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف زيادة معدلات البطالة بتركيا 10 أضعاف خلال 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حزب الشعب الجمهوري التركي، عن زيادة عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2019 إلى مليون و340 ألف شخص، فيما كان في عام 2004، 97 ألفًا و545 عاطلًا، كما أن 26 خريجًا من أصل كل 100 خريج الجامعات عاطلون عن العمل في تركيا.

ووفقًا لتقرير أمانة الشباب بالحزب، انخفض عدد خريجي المدارس الثانوية العاطلين عن العمل من 47% إلى 25%، ويزداد هذا المعدل بشكل كبير مع زيادة السكان وزيادة خريجي الجامعات وتقلص مجالات العمل المختلفة.

فيما أوضحت وكالة التوظيف التركية أن عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2004، 97 ألفًا و454 شخصًا، وارتفع الرقم 10 أضعاف خلال 15 عامًا.

وسبق أن أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.1 نقطة ووصل إلى 13.9%، موضحًا أن عدد العاطلين زاد بمقدار مليون و65 ألف عاطل، ليصل إجمالي العدد نحو 4 ملايين و596 ألف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبيّن معهد الإحصاء التركي الحكومي، تراجع عدد العاملين بمقدار 748 ألف شخص في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووصل عدد العاملين نحو 28 مليونًا و517 ألف شخص، ليسجل معدلًا بنسبة 46.4%، ويشهد تراجعًا بنسبة 1.8%، كما انخفض عدد العمال في القطاع الزراعي بمقدار 130 ألف شخص، وعدد العمال غير الزراعيين بمقدار 618 ألف شخص.

Advertisements

في وقت سابق، كشف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الذي يترأسه كمال أوغلو، عن وجود 7 ملايين و724 ألف عاطل عن العمل في تركيا، مكذبًا الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبيَّن حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب تركيا، في تقرير اقتصادي أعدته الهيئة الحزبية بالبرلمان، أن الحكومة لم توفر فرصة عمل واحدة خلال عام، بل فقد 802 ألف شخص عمله، مضيفًا أن حجم البطالة في تركيا في زيادة مستمرة، بسبب الركود الاقتصادي بالبلاد.

كما سبق أن أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم في الأناضول إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد تحت حكم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، وسط ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يونيو الماضي إلى 13%، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 938 ألف شخص، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية بلغ نحو 12.8% خلال العام الماضي. مع توقعات بارتفاع المعدلات على أرض الواقع، إذ يعكس المعدل المعلن عدد الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة، عبر معهد العمل التركي، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.