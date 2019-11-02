صناعة "النواب" تطالب بإنشاء مشروع للصناعات التكنولوجية لتصدير منتجاته

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وأشاد "عامر" فى بيان صحفي اليوم السبت، بإستراتيجية العمل لدى وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.
ولفت عامر، إلي أن مذكرة التعاون جاءت فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية فى الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى إضافة الى تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة الأمريكية " لمساعدتهم فى أكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.
وأشار فرج عامر، إلى أن هذه المذكرة تعمل على توطين هذه الصناعات المهمة داخل مصر مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاسراع فى وضع خطة لإنشاء مشروع مصرى كبير متخصص فى هذه الصناعات التى اصبحت لاغنى عنها لدى مختلف دول العالم وان هذا المشروع سيحول مصر الى مركز اقليمى لكبير لتصدير هذه المنتجات الى الأسواق العربية والافريقية خاصة ان مصر اصبحت مؤهلة لتكون البوابة الرئيسية للتعاون مع دول المنطقة ودول القارة السمراء فى مختلف المجالات.
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