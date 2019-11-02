شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة "النواب" تطالب بإنشاء مشروع للصناعات التكنولوجية لتصدير منتجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مذكرة التفاهم فى مجال التصنيع والتكنولوجيا التى تم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وأحد الشركات التكنولوجية الأمريكية بالشرق الأوسط، بهدف التعاون فى مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشاد "عامر" فى بيان صحفي اليوم السبت، بإستراتيجية العمل لدى وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

ولفت عامر، إلي أن مذكرة التعاون جاءت فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية فى الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى إضافة الى تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة الأمريكية " لمساعدتهم فى أكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

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وأشار فرج عامر، إلى أن هذه المذكرة تعمل على توطين هذه الصناعات المهمة داخل مصر مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاسراع فى وضع خطة لإنشاء مشروع مصرى كبير متخصص فى هذه الصناعات التى اصبحت لاغنى عنها لدى مختلف دول العالم وان هذا المشروع سيحول مصر الى مركز اقليمى لكبير لتصدير هذه المنتجات الى الأسواق العربية والافريقية خاصة ان مصر اصبحت مؤهلة لتكون البوابة الرئيسية للتعاون مع دول المنطقة ودول القارة السمراء فى مختلف المجالات.