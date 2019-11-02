شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تناقش طلبات إحاطة حول تطوير مكاتب البريد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوب برئاسة النائب أحمد بدوي غدا الأحد، 3 طلبات احاطة حول تطوير مكاتب البريد.

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وتشمل طلبات الإحاطة، المقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم تخصيص المبلغ اللازم لاستكمال وبناء مكتب بريد السرارية ومكتب بريد سمالوط البلد - مركز سمالوط – محافظة المنيا، والمقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن ضعف الخدمة في مكاتب بريد أبو حمص– محافظة البحيرة.

كما تبحث اللجنة - حسب جدول أعمالها ليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدران البعلي، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد السويدات بقرية 30 يونيو، وكذلك مكتب بريد الملاك الذى تم إغلاقه.