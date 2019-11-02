الشرطة تفرق "تجمعا انتخابيا" في هونج كونج بالغاز المسيل للدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

أطلقت شرطة مكافحة الشغب اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين المنادين بالديمقراطية والمتشحين بالسواد في متنزه فيكتوريا في هونج كونج .

وضعت مجموعة من المتظاهرين ترتدي أقنعة الغاز ونظارات أجساما قابلة للاشتعال في الشوارع القريبة من الأماكن التي قامت فيها الشرطة بتفريق المتظاهرين في وقت سابق من اليوم.

ومن المرجح أن يكون المتظاهرون يجهزونها للاستخدام كحاجز محترق، وهو أسلوب شائع خلال المظاهرات المستمرة منذ خمسة شهور في هونج كونج.

وجرى تنظيم مظاهرة اليوم السبت تحت ستار "تجمع انتخابي" وهو الأمر الذي لا يحتاج لموافقة الشرطة.

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ولكن فيما تجري هونج كونج انتخابات مجالس بلديات في وقت لاحق من الشهر الجاري، قال المتظاهرون المنادون بالديمقراطية إنهم تجمعوا للمطالبة بنفس المطالب التي كانوا يطالبون بها منذ فترة من بينها حق الاقتراع العام وتحقيق مستقل في عنف الشرطة.

وفيما تحرك المتظاهرون صوب مقاطعة سنترال بجزيرة هونج كونج،قامت الشرطة بحملة اعتقالات وأخطرت عبر مكبر صوت المارة بمغادرة المنطقة .

وقالت متظاهرة تدعى "هو" كانت ترتدي قناعا أسود رغم الحظر الأخير على أغطية الوجه، إنها رغم اعتزامها اختيار مرشح مستقل يخوض الانتخابات في منطقتها، فإنها لا تعتقد أن صوتها سوف يكون مؤثرا في النهاية لأن هونج كونج التي تحكمها الصين "ليست ديمقراطية حقيقية".

واندلعت المظاهرات أول مرة بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين من هونج كونج للصين ، والذي صار لاغيا حاليا، ولكن مطالب الحركة زادت لتشمل حق الاقتراع العام وتحقيق مستقل في عنف الشرطة.