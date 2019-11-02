الحجز بكرة.. خريطة شقق الإسكان الاجتماعي في 8 محافظات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة) بمساحة تصل لـ90 مترًا، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة".

ويبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وخلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وينشر الخليج 365 خريطقة المحافظات والمناطق التي سيتم طرح بها الشققن والتي جاءت على النحو التالي:

- محافظة الإسكندرية، في مدينة برج العرب الجديدة.

- محافظة الإسماعيلية، بمناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة).

- محافظة الشرقية، بمناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر).

- محافظة الدقهلية بمناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه).

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- محافظة المنوفية بمناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا).

- محافظة كفر الشيخ بمناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض).

- محافظة الغربية، بمناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة).

- محافظة البحيرة، بمناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

ويمكن معرفة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ12 من هنا

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