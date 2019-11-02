رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء الجديد بمستشفى الزهراء الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب البنات، والدكتوره وفاء حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره هناء العبيسي وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد قدح، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، سكن الأطباء بمستشفى الزهراء بعد تجديده وتطويره، وأجرى جولة داخل المستشفى للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها.

وأكد رئيس الجامعة -خلال فعاليات الافتتاح- أن الجامعة تولي اهتماما خاصا وعناية للأماكن المخصصة لسكن الأطباء والطبيبات، موضحا أن الهدف من تفقد قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر للتاكد بشكل دوري ومستمر على الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة الأزهر ومدى مطابقة معايير السلامة والأمان المعمول بها داخل المستشفيات، وبما يسمح للقائمين على العملية الصحية بالقيام بواجبهم ورسالتهم السامية في ضوء ما يتكبدوه من أعباء جسام وما يبذلونه من جهد بالغ لإنقاذ حياة وصحة المواطنين.

واشتمل مبنى سكن الأطباء الجديد على عدد ١٣ غرفة مكيفة، كل غرفة تستوعب ٨ طبيبات، ومجهزة وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، خدمة للطبيبات في مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

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وأكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي تحرص على تقديمها جميع المستشفيات التابعة للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على أن إدارة الجامعة تبذل كل جهد ممكن في إطار حرصها على توفير الإمكانات والبيئة المناسبة للقائمين على العملية الصحية داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة في إطار رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودي الدخل مجانًا، ويُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية التي تعمل على تخفيف آلام البسطاء وتُنهي آلامهم.

جدير بالذكر ان كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد، إضافة إلى أنها كانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.​