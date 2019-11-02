تنفيذا لتوجيهات السيسي.. محافظ القاهرة يطلق مبادرة "دعم صحة المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

وأكد عبدالعال، خلال تفقد المركز الطبي (الحكمة) بحي مصر الجديدة، أهمية تضافر جميع الجهود لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة.

وأشار المحافظ، إلى تجهيز 190 مركزًا في ربوع القاهرة بأجهزة الكشف والأشعة المتطورة وفرق كاملة من الأطباء والتمريض لاستقبال جميع السيدات داخل محافظة القاهرة.

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وأكد محافظ القاهرة، الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكتروني للبيانات بدقة شديدة.

وأشار الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات في عمر الإنجاب.

كما تستهدف الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة، كما أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.