ضبط 600 طفاية حريق وشطة مجهولة المصدر في حملة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
نفذت إدارة تموين الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع شرطة التموين، اليوم السبت، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، والتصدي لمخالفات التجار.
أسفرت الحملة عن ضبط مصنع طفايات حريق بدون ترخيص، والتحفظ على 600 طفاية حريق غير مطابقة للمواصفات.
كما جرى تحرير 20 محضر أسواق، منها لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و12 محضر مخالفات مخابز، تنوعت ما بين أوزان ومواصفات وصحة، بالإضافة لضبط ٢ مطحنة شطة بدون ترخيص و٢ طن شطة مجهولة المصدر و٢ محضر تجميع مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء.
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