لتدريب ذوي الهمم.. إطلاق البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.

تقام المبادرة تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وشهدت احتفالية إطلاق المبادرة التي حضرها وزير القوى العاملة، توزيع شهادات أمان للعاملين بالعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا.

وأوضح المحافظ، أن مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة بهم.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الإسكندرية، أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة، وأطلقت عدة مبادرات منها مبادرة" ادمجونا" في عام 2013 لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم، وأخرى في عام 2017 تحت شعار "نحن قادرون" بهدف تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع.