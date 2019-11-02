عقار مائل في الدقي.. ومحافظ الجيزة يوجه بسرعة إزالته: "يمثل خطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم السبت، بسرعة الانتهاء من إجراءات إخلاء ونقل متعلقات المواطنين من العقار رقم 144 بشارع التحرير في حي الدقي، والصادر بشأنه قرار إزالة، والبدء في أعمال الإزالة خلال 72 ساعة؛ نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده سلامة السكان والعقارات المجاورة.

وأكد راشد - خلال لقائه عددا من السكان على هامش تفقده العقار - أن قرار الإزالة صدر بناء على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ وذلك لثبوت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم.

وأشار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تمييز وأن سلامتهم تأتي في مقدمة الاهتمامات وللسكان الحق الكامل في الطعن على القرار.​