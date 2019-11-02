وفد سياحي أمريكي يزور آثار تل العمارنة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

زار وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، منطقة آثار تل العمارنة بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

وتضم المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، وآثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المنيا أيضًا أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار.