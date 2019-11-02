يراجع تفاصيل الرحلة بالكامل.. 10 معلومات عن "الباركود" في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يستعد القطاع السياحي، لإطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي السعودية، يوم 20 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء جميع التجهيزات الفنية لبوابة العمرة الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية عليها وطرح برامجها.

وأكد محمد فاروق رئيس السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة تهدف إلى خدمة وحماية المواطنين الراغبين وفي العمرة، والعاملين بشركات السياحة، وفقا لضوابط محددة من قبل وزارة السياحة تكون ملزمة للجميع.

وأوضح فاروق لمصراوي، اليوم، أن الباركود شرط أساسي لسفر الراغبين في السفر للسعودية مع تشغيل بوابة العمرة المصرية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استغاثة يمكن إرسالها من خلال البوابة العمرة.

واستعرض رئيس السياحة الإلكترونية 10 معلومات عن "الباركود" كالتالي:

1- يُصدر "الباركود" من خلال بوابة العمرة المصرية بغرفة شركات السياحة.

2ـ- يُمنح "الباركود" لكل من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الجديد.

3- لن يُسافر أي معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة إلا بوجود الباركود.

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4- كل الراغبين في أداء العمرة سيمرون من خلال بوابة العمرة عبر شركات السياحة المصرية فقط.

5- يُتيح الباركود سهولة الحصول على البيانات والسرعة والدقة في التعرف على المعلومات اللازمة.

6- يسمح بسهولة إدخال شركات السياحة العاملة في الموسم، بيانات العملاء بشكل كامل.

7- يُتيح الباركود لوزارة السياحة والجهات الأمنية، مراجعة تفاصيل الرحلة بالكامل والتأكد من حجز الفندق والطيران والانتقالات.

8- الباركود يُتيح المسئولين، التأكد من صحة التأشيرة الصادرة للحج أو المعتمر.

9- يُمَكن "الباركود" متابعة كل الإجراءات المذكورة أعلاه من خلال البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية.

10- بعد التأكد من صحة المعلومات المذكورة أعلاه، تصدر تأشيرة الباركود للحاج أو المعتمر.​