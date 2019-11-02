يوم العلم الإماراتي.. شهادة ميلاد لرمز الوفاء "دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا"

تحتفل دولة الامارت العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام بكل أطيافها ومؤسساتها ومواطنيها وحتى المقيمين على أرضها، بـ "يوم العلم"، بل وتشهد البلاد كلها، بشراً وأماكن ومؤسسات حالة كرنفالية عامة، حيث كل شيء يرتدي العلَم، رمز الوفاء والانتماء للوطن هناك.

فمنذ اللحظة التي أعلن فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاحتفال بهذا اليوم، أصبح هذا اليوم مناسبة وطنية عزيزة تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التقرير التالي ترصد "بوابة الوفد" كيفية احتفال دولة الامارات العربية الشقيقة بـ يوم العلم وأهميته الثمينة للدولة.

يكتسب "يوم العلم" أهمية إضافية لتزامنه مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم، وفيه يلتف شعب الإمارات وقيادته حول علم الدولة، يهتفون بلسان واحد وبقلب واحد: "دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا".

في أول احتفال بهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "نجدد العهد والوعد لشعب الإمارات على خدمته ورفعته ولتراب الإمارات على بذل الروح من أجله، ولعلم الإمارات على الإخلاص له، وترسيخ مكانته إن العلم أمانة

تسلمناها من الآباء المؤسسين، وهو أمانة عند أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعندي، وعند كل مواطن ومواطنة، وهو أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته ومكانته".

وأضاف سموه: "مشاعرنا تجاه علم الدولة لم تتغير منذ قيام الاتحاد، بل زادتها الأيام قوة ورسوخاً وشموخاً، ويزيدنا فخراً وارتياحاً أننا نرى هذه المشاعر قوية في أبنائنا، تحركهم وتعطيهم الدافع للبذل والعطاء في كل الميادين".

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تتزامن مناسبة "يوم العلم" أيضًا مع فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ذهب في دورته الثانية والثلاثين إلى سلوك مميز قدم صورة رائعة للمشاركين في الحدث عايشوا خلالها مشهداً من أجمل المشاهد، عندما قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع علم الإمارات على جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

كما وجه بأن يرفع العلم على معظم أجنحة المعرض، لتتعانق الكلمة والكتاب مع ألوان العلم، ولتجسد هذه الخطوة اللافتة في معناها ودلالاتها حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على التمسك

بهوية الشعب، وغرس مفاهيم الانتماء والولاء في نفوس المواطنين والمقيمين، ولفت انتباه الوفود الزائرة والمشاركة من جنسيات مختلفة إلى أهمية الحدث وأهمية العلَم بالنسبة لشعب وقيادة الإمارات.

يحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون في مقدمة المشاركين في احتفالية "يوم العلم" وهي المناسبة التي توحد أبناء الإمارات على علم واحد وتوقيت واحد، وقد أكد في كلمة له في 3 نوفمبر 2016، على أن يوم العلم، "هو يوم يلتف فيه شعب الإمارات وقيادته في وقت واحد وبنداء واحد حول راية العز والخير".

وفي سياق الاحتفاء بالعلم، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حضوره مراسم الاحتفال برفع علم البلاد، أن هذا اليوم أصبح بالنسبة لنا جميعاً هو يوم الحقيقة التي تؤكد ميلاد شعب ووطن، يمضي قدماً تحت تلك الرّاية لبلوغ أوج الرفعة والنهوض والازدهار.

وأخيرًا يعد علم الإمارات بالنسبه للمواطنين والدولة هناك ليس مجرد قطعة قماش، بل رمز يعيش في النفوس والوجدان، ويرتبط بحالة وطنية شعبية، يتحول فيها إلى هاجس عمل وأمل، يحفز مشاعر العطاء للمساهمة في مسيرة البناء والتحديث لمواكبة العالم، لذلك أصبح "يوم العلم" هو مناسبة لها مكانتها ورمزيتها الكبيرة في الدولة التي تستمد قوتها من اللحمة الوثيقة بين القيادة والشعب، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة الوطنية حيث تحرص سفارات الدولة كافة حول العالم على الاحتفال بهذا اليوم الأغر.