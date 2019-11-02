الاحتلال الإسرائيلي يطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم جنوب نابلس

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون الفلسطينيين من أراضيهم بين قريتي بورين وحوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال طردت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة يتسهار بين بورين وحوارة وهددت المزارعين بإحضار المستوطنين إلى المكان، إذا لم يغادروا المكان.
سجلت قريوت جنوبا ما يقارب 10 اعتداءات من هجوم ومنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.
يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلان استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي لقطف الزيتون، فقد سجلت قرية بورين أكثر الاعتداءات والتي وصلت إلى 12 اعتداء في الآونة الأخيرة، من استهداف للمزارعين، وسرقة وحرق الأشجار، فيما
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، فقد تحولت القرى الفلسطينية في موسم قطف الزيتون إلى ساحة مواجهة ساخنة أكثر بين الفلسطينيين والمستوطنين، والاحتلال لا يسمح بالدخول إلى أكثر من 3500 كم2 في محافظة نابلس، إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة.
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