المتحدث العسكري العراقي: هناك من يريد صدامًا بين المتظاهرين وقواتنا

أكد اللواء الركن، عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال إن "القوات الأمنية ما زالت حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة

للفوضى"، مبينا أن "القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه أمس على ساحة التحرير".

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وأضاف أن "هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع في ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق

الرعب والخوف في قلوب الناس".

وتسارعت وتيرة الاحتجاجات، التي راح ضحيتها منذ اندلاعها مطلع الشهر الماضي وحتى الآن 250 شخصا، إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003، ونصب المحتجون خياما في ساحة التحرير بوسط بغداد، كما أقاموا نقاط تفتيش في الشوارع المؤدية إلى الساحة ومحيطها، لإعادة توجيه حركة المرور.