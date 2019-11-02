بكين تؤكد أهمية معالجة الجيشين الصيني والهندي الخلافات بشكل مناسب

أكدت الصين اليوم أهمية أن يعمل الجيشان الصيني والهندي معا في ضوء التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين لمعالجة الخلافات بشكل مناسب، وتعميق الثقة المتبادلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "ووتشيان" –في تصريح اليوم- إن "تحقيق سيناريو يرقص فيه التنين والفيل معا هو الخيار الصحيح بالنسبة للصين والهند"، مشددا على أهمية المحافظة

على التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة والعمل على تعزيزها، ودفع العلاقات بين الجيشين للمضي على الطريق الصحيح للثقة والتعاون.وكانت وزارة الخارجية الصينية حثت الهند على احترام سيادتها على أراضيها والالتزام بالاتفاقات ذات الصلة المبرمة بين الجانبين، وذلك بعد أن أعلنت الهند أمس الأول/ الخميس/ إقامة ما يسمى "أراضي الاتحاد في جامو وكشمير" و"أراضي الاتحاد في لداخ"، الأمر الذي يضع جزءا من الأراضي الصينية تحت الإدارة الهندية.واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" أن الهند تتحدى حقوق السيادة والمصالح الصينية عبر المراجعة أحادية الجانب للقانون الداخلي والتقسيم الإداري، وأن الإجراء المتخذ "غير قانوني وباطل ولا طائل منه، ولن يغير حقيقة أن المنطقة المذكورة تحت السيطرة الصينية بالفعل ولن ينتج عنه أي تأثير".