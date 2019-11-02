كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دموع في حب الوطن.. فيديو مؤلم من احتجاجات العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد معاناة العراقيين، وهم يبكون من الوجع والغضب من الأوضاع المعيشية السيئة.

وأظهر الفيديو، شبان خلال إحدى التظاهرات في محافظة البصرة وهم ينشدون أغاني وطنية بحرقة قلب.

ثورة" حقيقية

وشهد العراق ثورة حقيقية لشعب وصلت به الأمور حد الانفجار، ضد الحكومة منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.

و قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. وآخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء.

إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع

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قتل 7 متظاهرين على الأقل في العاصمة بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي. كما قتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي، ووفقاً لمصادر طبية وأمنية.

وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخابي جديد.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.

استمرار الاحتجاجات

وتواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر الماضي، في بغداد ومدن متفرقة وسط وجنوبي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً.

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