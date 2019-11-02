كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله: يجب على الحكومة اللبنانية المقبلة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت جماعة حزب الله اللبنانية القوية انه يتعين على الحكومة الجديدة أن تستمع للمطالب التي أشعلت الاحتجاجات ضد حكام البلاد ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع.

أدت الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في 17 (أكتوبر) إلى اضطراب سياسي في لبنان حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

أعيد فتح المصارف اللبنانية للمرة الأولى منذ أسبوعين يوم الجمعة، مع انتظار عشرات الأشخاص في بعض الفروع.



قال مصرفيون وعملاء إن العملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات في الخارج والسحوبات من حسابات الدولار الأمريكي، رغم عدم وجود ضوابط رسمية على رأس المال. قال مصرفيون وعملاء إن العملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات في الخارج والسحوبات من حسابات الدولار الأمريكي، رغم عدم وجود ضوابط رسمية على رأس المال. قال ثلاثة تجار إن الليرة اللبنانية تعززت مقابل الدولار في سوق مواز ظهر في الأشهر الأخيرة. استقال الحريري حليف الغرب يوم الثلاثاء بعد أن قال إنه فشل في حل الأزمة التي أطلقتها الاحتجاجات ضد نخبة حاكمة متهمة بالفساد المستشري وتوجيه لبنان نحو الانهيار الاقتصادي. وقد عارض حزب الله، وهو خصم سياسي للحريري، قراره، قائلًا إنه سيضيّع الوقت اللازم لسن الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل لسد الثغرات في تمويل الدولة. وقال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب متلفز "يجب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن... ويجب علها أن تستمع إلى مطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع". Advertisements وأضاف "يجب أن يكون هناك عمل جاد لأن الوقت ضيق وكذلك صبر الناس"، مشيرا الي أن هدف الحكومة يجب أن يكون استعادة الثقة. بعد تحذير الأسبوع الماضي من فراغ السلطة الذي قد يؤدي إلى الفوضى وحتى الحرب الأهلية، قال نصر الله يوم الجمعة إن "صبر ووعي" اللبنانيين سيساعدهم لتجنب مثل هذه السيناريوهات.