كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقتل عضوا بارزا في حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أحد الأعضاء البارزين اللذين تم قتلهم في عملية قامت بها قوات الأمن التركية في شرق تركيا كان على قائمة المطلوبين في البلاد.

تم قتل "مهاسر دومان"، الذي أطلق عليه اسم "كركر"، في مقاطعة "فان" خلال عملية أجرتها قيادة الدرك الإقليمي للكشف عن أنشطة حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية أن دومان كان ضمن قائمة المطلوبين، حيث تم وضع له مبلغ 300000 ليرة تركية (52500 دولار).

ويعد الصراع الكردي التركي هو نزاع مسلح بين تركيا والعديد من الجماعات الكردية التي تطالب بالانفصال عن تركيا بغية تأسيس دولة كردية مستقلة، أو الحصول على حكم ذاتي وعلى المزيد من الحقوق السياسية والثقافية للأكراد داخل الجمهورية التركية.

وبالرغم من أن الأكراد قاموا بهجمات مختلفة في عدة مناطق في تركيا، إلا أن النشاط الأساسي للأكراد هو في الجانب الجنوبي الشرقي من تركيا.

النزاع

في عام 1973 أصدرت مجموعة صغيرة تحت قيادة عبد الله أوجلان إعلان عن الهوية الكردية في تركيا. وشملت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم توريي كردستان. قررت المجموعة في عام 1974 بدء حملة من أجل حقوق الأكراد. أُرسل جميل بياك إلى أورفة، كمال بير إلى موش، حقي كاررر لبطمان، وعلي حيدر كيان إلى تونجلي. وبعد ذلك بدأت المنظمات الطلابية التي تحدثت للعمال والمزارعين المحليين حول حقوق الأكراد.