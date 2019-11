كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية الهندية تستعد لإنهاء خدمة طائراتها المتبقية من طراز ميج 27 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إنديا توداي"، نقلاً عن مصدر رسمي، أن آخر سرب من سلاح الجو الهندي من طائرات "MiG-27UPGs" المطورة سوف يقوم برحلته الأخيرة من قاعدة جودبور الجوية في ولاية راجستان في شمال غرب الهند في أواخر ديسمبر.

ووفقًا للمصدر، ستقوم الطائرات التي تنتمي إلى 29 سكوربيو سرب، برحلتها الأخيرة في حفل رسمي يوم 27 ديسمبر. وتتبع عملية إنهاء الخدمة، تقاعد سربين من طراز ميج 27 في قاعدة هاشيمارا الجوية في البنغال في العام 2017.

وتم تقديم الطائرة الهجومية MiG-27 لأول مرة في سلاح الجو السوفيتي في العام 1975، وبدأ تسليمها إلى الهند في العام 1984، مع شركة هندوستان أيرونوتكس المحدودة بدأت الإنتاج المحلي بعد عام واستمرت في بناء الطائرات حتى العام 1996. إجمالاً، يُعتقد أن سلاح الجو الهندي قد جمع نحو 210 طائرة من طراز ميج 27 في العديد من المتغيرات.

انتهى بناء هندوستان للملاحة الجوية لبناء 165 طائرة هجومية أرضية، وتعميدها بـ "البهادور" ("الشجاع")، ورفع مستواها إلى طائرات MiG-27UPGs التي بدأت في العام 2004.

ووفقًا لـصحيفة "إنديا توداي"، لعبت الطائرات "دورًا مهمًا" في حرب كارجيل عام 1999، استعادت الهند خلالها حيازتها لمنطقة كارجيل في كشمير بعد أن حاولت قوات باكستانية مموهة كمقاتلين كشميريين التسلل إلى الجانب الهندي من خط السيطرة الحدودي. فقدت الهند واحدة من طراز ميج 27 في القتال نتيجة لفشل المحرك.

قبل تقاعدها، كانت الطائرات المجهزة بمحرك قوي وتصميم جناح متغير مهندس، قد استخدمت من قبل سبعة أسراب منفصلة وكطائرة تدريب قتالية، وكانت بمثابة العمود الفقري لقدرة الهجوم البري للقوات الجوية الهندية خلال معظم سنوات التسعينيات والألفينيات.

كانت الطائرات مجهزة بمجموعة متنوعة من الصواريخ الصاروخية والتلفزيون والقنابل الموجهة بالليزر. في السنوات الأخيرة من خدمتها، بدأت الطائرات في إظهار عمرها، حيث خسرت الهند أكثر من عشرة طائرات ميج 27 في حوادث.

بمجرد أن تتقاعد الهند من طائراتها، ستصبح كازاخستان آخر بلد به طائرات من طراز ميج 27.

أوقفت روسيا أسطولها من طراز ميج 27 في أوائل التسعينيات بسبب تخفيضات الميزانية بعد نهاية الحرب الباردة.

كما خدمت الطائرات، في السابق، في العديد من القوات الجوية في حلف وارسو السابق، وكذلك سريلانكا وكوبا ومصر والعراق وليبيا والجزائر.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، لطالما كانت الهند عميلاً وشريكاً رئيسياً لصناعة الطائرات العسكرية الروسية، ووقعت عقوداً بمليارات الدولارات مع شركات صناعة الطائرات الروسية للمقاتلين والقاذفات والمروحيات والطائرات الأخرى. بالإضافة إلى شراء طائرات روسية الصنع، تعهدت الهند بشراء المنتجات الروسية بترخيص تصدير، ورفع مستوى الطائرة وتعديلها لتحسين ملاءمتها للاستخدام في الظروف المحلية.

وتشمل الطائرات السوفيتية و / أو الروسية في ترسانة الهند طائرة the MiG-21 Bison، و MiG-29UPG، و Sukhoi Su-30MKI، و Beriev A-50 AEWACS، وطائرة Ilyushin Il-78 المزودة بالوقود الجوي، وطائرة the Ilyushin Il-76 strategic airlifter، وطائرة the Mil Mi-17 utility helicopter متعددة الأغراض، وطائرة the Mil Mi-24 attack chopper، وغيرها.