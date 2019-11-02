كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال الراعي الرسمي الأعلى للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران لا تزال راعيًا رئيسيًا للإرهاب.

وفي تقريره السنوي عن الإرهاب لعام 2018، قال أن النظام الإيراني قد أنفق "ما يقرب من مليار دولار في السنة لدعم الجماعات الإرهابية التي تعمل كوكيل لها وتوسيع نفوذها الخبيث في جميع أنحاء العالم."

وقد مولت طهران الجماعات الإرهابية الدولية مثل حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها من الجماعات.

كما شاركت في تآمرها الإرهابي حول العالم، خاصة في أوروبا، متهمة التقرير. في يناير 2018، حققت السلطات الألمانية في 10 من نشطاء قوة القدس فيلق الحرس الثوري الإيراني.

وفي الصيف، أحبطت السلطات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا مؤامرة إيرانية لتفجير تجمع سياسي بالقرب من باريس، فرنسا. وفي أكتوبر، قُبض على عميل إيراني لتخطيطه لعملية اغتيال في الدنمارك، وفي ديسمبر، طردت ألبانيا من مسؤولين إيرانيين للتخطيط لهجمات إرهابية.

وعلاوة على ذلك، استمرت طهران في السماح لشبكة تيسير تابعة للقاعدة بالعمل في إيران، والتي ترسل المقاتلين والمال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا، وقد وفرت ملاذًا لأعضاء القاعدة المقيمين في البلاد، حسبما ذكر التقرير.

وأن تنظيم القاعدة وفروعه الإقليمية ما زالوا مرنين ويشكلون تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا في جميع أنحاء العال، وبالنظر إلى نكسات داعش، تهدف القاعدة إلى إعادة تأسيس نفسها كطليعة" للحركة المتطرفة العالمية.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي بذلناها منذ 11 سبتمبر 2001، والخسائر القيادية للجماعة، تواصل الشركات التابعة لتنظيم القاعدة توسيع صفوفها والتخطيط لها وتنفيذها، بالإضافة إلى جمع الأموال وإلهام مجندين جدد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الافتراضية واضاف.

وظلت الجماعات الإرهابية ذات التركيز الإقليمي تهديدًا في عام 2018. على سبيل المثال، حافظت عسكر الطيبة المتمركزة في باكستان - والتي كانت مسؤولة عن هجمات مومباي عام 2008 - وجيش محمد (JM) على القدرة والنية على مهاجمة الهند والأهداف الأفغانية "

كما حذر التقرير من أن الوجود العالمي لداعش استمر في التقدم في عام 2018 من خلال الشبكات والشركات التابعة لها على الرغم من أن إدارة ترامب أعلنت أنها هزمت الجماعة الإرهابية في سوريا وقتلت زعيمها الشهر الماضي في غارة أمريكية.

وقال التقرير أن المقاتلين المشددين في الحرب من جماعات مثل داعش العائدين إلى بلدانهم الأصلية بدأوا في إثارة تهديدات جديدة.

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وقال ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي أصدر مكتبه التقرير الصادر بموجب تكليف من الكونغرس: "حتى مع فقد داعش جميع أراضيها المادية تقريبًا، أثبتت المجموعة قدرتها على التكيف، وخاصة من خلال جهودها لإلهام أو توجيه المتابعين عبر الإنترنت".

وقال، بالإضافة إلى ذلك، عاد الإرهابيون المتصلبون للمعركة إلى ديارهم من منطقة الحرب في سوريا والعراق أو سافروا إلى بلدان ثالثة، مما يشكل مخاطر جديدة.

كما أشار التقرير إلى أن التكتيكات الإرهابية واستخدام التقنيات قد تطورت طوال عام 2018. وأشار إلى زيادة استخدام الطائرات بدون طيار المتوفرة تجاريًا والاتصالات المشفرة، فضلًا عن هجمات السيارات ذات التقنية المنخفضة والسكين. وقد شكلت هذه تحديات إضافية للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

وفي أكتوبر، أصدر البيت الأبيض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، أول استراتيجية للولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2011.

وتؤكد الاستراتيجية على الحاجة إلى مواجهة الطيف الكامل للتهديدات الإرهابية التي نواجهها، بما في ذلك داعش والقاعدة والجماعات المدعومة من إيران، وكذلك المنظمات الإرهابية الإقليمية.

كما أنه يبرز الحاجة إلى اتباع نهج كامل للحكومة لمكافحة الإرهاب - وهو نهج يعتمد على الأدوات المدنية والعسكرية على حد سواء للتصدي للتهديدات الإرهابية على المدى القريب والبعيد. وتضع إستراتيجيتنا أهمية كبيرة على تفكيك المنظمات الإرهابية باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والجيش والمخابرات والأدوات المالية وغيرها.

كما يدعو شركاءنا الأجانب إلى تحمل نصيب أكبر من العبء. في عام 2018، استخدمت الولايات المتحدة هذا النهج الذي اتبعته الحكومة بأكملها لتعبئة الردود الدولية لمواجهة أخطر المنظمات الإرهابية عبر الوطنية.

وظل تقييد سفر الإرهابيين أولوية قصوى، ولعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في مساعدة الدول على تنفيذ التدابير الرئيسية في قرار مجلس الأمن رقم 2396 الذي يهدف إلى مكافحة سفر الإرهابيين، بما في ذلك تدابير أمن الحدود وتبادل المعلومات.

ووقعت الولايات المتحدة ثلاثة ترتيبات جديدة لمشاركة قوائم مراقبة الإرهابيين بموجب التوجيه الرئاسي رقم 6 الصادر عن وزارة الأمن الداخلي، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول الشريكة إلى 72 دولة.

ونمت منصة أمن الحدود لنظام تقييم الهوية الشخصية للتأمين الشخصي (PISCES) لتشمل 227 منفذ دخول 23 دولة، ويستخدمها الشركاء لفحص أكثر من 300000 مسافر يوميًا.

في ديسمبر، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لتبني معيار لبيانات سجل أسماء المسافرين - وهي أداة فحص رئيسية استخدمتها الولايات المتحدة لعقود، وجعل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 إلزاميًا جميع أعضاء الأمم المتحدة - بحلول نهاية عام 2019.

