كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يدعم اتفاقه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في محور حملته الانتخابية، رافضًا اتفاق انتخابي مع حزب خروج بريطانيا من شأنه أن يعني أنه سيتعين عليه قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكان "جونسون" قد تعهد في السابق بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر، قبل أن يصوت المشرعون لإجباره على طلب التمديد حتى 31 يناير.

لكنه تخلى عن تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صفقة حزب المحافظين في 12 ديسمبر، كما ذكرت صحيفة "تايمز"، اليوم السبت.

وأضاف "جونسون"، أن التركيز سيكون على الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورفض "جونسون" يوم الجمعة دعوة من حزب بريكست لإسقاط الصفقة التي تفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي من أجل تشكيل اتفاق انتخابي جديد، قائلا، إنه يمكن أن يضع صفقته في البرلمان بعد أي فوز في الانتخابات.

وأوضح "جونسون": "ما حصلنا عليه هو صفقة رائعة لم يظن أحد أننا يمكن أن نحصل عليها. بمجرد أن نعود في منتصف ديسمبر، يمكننا وضع هذا من خلال الصفقة".

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وقالت نيكي مورجان، وزيرة الثقافة البريطانية التي تتنحى عن منصب برلماني، إن تصويت المحافظين سيكون تصويتًا ضد أي صفقة.

وأضافت لصحيفة "التايمز"، في مقابلة: "إذا صوت المحافظين في هذه الانتخابات، فأنت تصوت للمغادرة مع هذه الصفقة، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعليًا على الطاولة".

في طريق بريطانيا المضطرب منذ التصويت في استفتاء العام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، حذر رجال الأعمال والاقتصاديون من أن ترك الكتلة دون صفقة لتسهيل عملية الانتقال من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة للاقتصاد البريطاني.

وقال مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، غنه يوفر استراحة نظيفة من قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "التايمز"، أن بيان المحافظين لن يشمل أيضًا الالتزام بقاعدة مالية، مما يخفف من قبضة الحكومة على المالية العامة، ولم يرد حزب المحافظين على الفور على طلب للتعليق، حسبما أوردت صحيفة "رويترز".

تعهدت القاعدة المالية السابقة للحكومة بالإبقاء على عجز الموازنة الأساسي أقل من 2 ٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2020/21.

تمنح استطلاعات الرأي، "جونسون"، تقدمًا كبيرًا على حزب العمل المعارض الرئيسي، ولكنها تشير أيضًا إلى أن أكثر من 10٪ من الناخبين يدعمون حزب خروج بريطانيا، وهو ما يكفي لتقسيم الأصوات المؤيدة لبريكسيت في بعض المقاعد ومنح حزب العمل النصر.