كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف العمل في ميناء أم قصر بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عراقي، اليوم السبت، توقف العمل في ميناء أم قصر في محافظة البصرة، بسبب قطع المتظاهرين للطرق المؤدية للميناء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين أمام ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق

ولليوم الثاني على التوالي، تجددت المظاهرات أمام ميناء أم قصر، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة.

وفي فيديو للاحتجاجات، رفع بعض المتظاهرين شعارات مناهضة لإيران وتدخلها في السؤون العراقي، وحمل أحد المحتجين لافتة كتب عليها: "الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية".

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وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الجمعة، أن متظاهرين عراقيين أغلقوا ميناء أم قصر، في حين قطع محتجون الطريق المؤدي إلى حقل بازركان النفطي في محافظة ميسان، شرقي العراق على الحدود مع إيران.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد، عند ضفاف نهر دجلة خلال التظاهرات، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل متظاهرة أخرى عند جسر الجمهورية بعد إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع.

كما أعلن عن وفاة 4 متظاهرين آخرين متأثرين بجروحهم في إحدى مستشفيات بغداد، بعد تعرضهم لإصابات في الرأس أثناء المظاهرات.