كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 2/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || زعيم دولة هندية ينقل العمال المهاجرين من كشمير

سيتم نقل أكثر من 100 عامل مهاجر من كشمير الهندية بعد سلسلة من عمليات القتل التي يشنها متشددون انفصاليون يشددون على تهديد الغرباء في المنطقة المضطربة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تجدد المظاهرات جنوبي العراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم السبت، بتجدد المظاهرات أمام ميناء أم قصر في البصرة لليوم الثاني على التوالي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع

أطلقت شرطة هونج كونج وابل من الرصاص بعد تسديدة من الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة قام بها الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة، والكثير منهم يرتدون أقنعة سوداء، في حديقة فيكتوريا، وهي مكان تقليدي للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والشوارع المحيطة بها.

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