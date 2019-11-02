كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بانفجار ناقلة نفط في روسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم السبت، أن 3 أشخاص قتلوا في انفجار غاز على متن ناقلة "زاليف أمريكا"، في خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي.

ونشر فيديو للحادث، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر دمار جزء من الناقلة إثر الانفجار.

وقد أفادت الوكالة الروسية، بغرق ثلاثة أشخاص في مياه البحر، وأن كابل الناقلة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت الناقلة أصحبت غير صالحة للاستعمال. كما لم يتم العثور على آثار تسريب منتجات نفطية.

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وانتشلت خدمة الإنقاذ، جثتين ويتم البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تعرض شخص آخر من أفراد الطاقم لإصابات.

وحسب المحققين، حدث انفجار غاز على متن الناقلة لكن لم يتم رصد أي حريق، وفتحت المحكمة الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة، ويقوم المحققون بفحص الموقع واستجواب شهود العيان.

وفقًا لموقع "مارين ترافيك" ، تم بناء ناقلة زاليف أمريكا" (خليج أمريكا) في عام .1989



