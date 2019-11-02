كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخيل قانوني.. "سنودن" يكشف لماذا يتجنب الصحافة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، العقول السليمة عندما شرح موقفه غير الموفق في المقابلات مع وسائل الإعلام الروسية.

وعندما سألته إيلينا تشيرنينكو من صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية، عما إذا كان صحيحًا أنه لا يريد التحدث إلى الصحافة الروسية، قام العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، بالتغريد على موقع "تويتر"، بأن "شخصًا ما يواجه تهديدات خطيرة قد لا يريد وجهه أن يظهر في جميع أنحاء الصحف والتلفزيون يوميًا في المكان الذي يعيش فيه".

وأكد "سنودن": "أنا أفضل الخصوصية والحرية على الشهرة ومقابلة صحيفة مترو اليومية البريطانية"، وطلب من الصحفيين احترام موقفه وتركه وشأنه.

وقد رددت هذه التصريحات تلك التي أدلى بها عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية، خلال مقابلته مع مضيف برنامج "The Joe Rogan Experience" في الشهر الماضي عندما اعترف "سنودن" أنه "لم يخفي إطلاقًا من قبل أي تفاعل سلبي من التعرف به".

وقال "سنودن": "لكن بالنسبة لي، لأنني داعي للخصوصية، أفضل أن أكون غير معروف؛ لا أريد أن أكون من المشاهير. لكن الشيء الآخر هو، أنني سوف أتعرف على متاجر الكمبيوتر وأعتقد أن هناك مجرد رابطة عقلية حيث يكون الناس مثل عقولهم عندما يحملقون في وجوه معروفة، عابرًا بمجموعة فرعية من الأشخاص الذين يقطنون الحياة أو شيء من هذا القبيل عندما تكون في متجر للكمبيوتر لأنه لأي سبب من الأسباب، أدركت كثيرًا عندما يكون هناك بعض الأشخاص التكنولوجيين المخربين".

ذهب "سنودن" أبعد من ذلك مدعيًا أن الناس لا يتذكرون أنه في طريقه بالفعل إلى أمريكا اللاتينية عندما ألغت الحكومة الأمريكية جواز سفره، الذي حاصره في روسيا.

وأضاف، أن على المهتمين بالأمر أن يُحاطوا علما بأنه كتب "كتابًا كاملاً يحتوي على الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع، في إشارة إلى "السجل الدائم"، مذكراته، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

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ووفقا له، فإن الكتاب يحتوي على "تفاصيل عن الجرائم السرية لوكالة الاستخبارات المركزية وكالة الأمن القومي الأمريكية".

تعهد لناشر كتاب سنودن الجديد يتعهد

في تطور منفصل، قالت المحكمة المحلية في المقاطعة الشرقية بفرجينيا في أمر بأن ناشر كتاب سنودن الجديد وعد بعدم دفع أي أرباح من مبيعات المذكرات حتى 1 أبريل 2020.

في سبتمبر، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد "سنودن"، متهمة إياه بانتهاك اتفاقيات عدم الكشف التي وقّعها مع وكالة الأمن القومي قبل أن يعمل كعميل سري.

بالإضافة إلى ذلك، قالت السلطات الأمريكية في الشكوى، إنه منذ أن اكتسب "سنودن" شعبية بسبب تخصيص المعلومات الحكومية، فإنه ليس لديه الحق في الاستفادة من البيانات التي تم نشرها في المذكرات.

في يونيو 2013، سلم "نودن" سلسلة من المواد المصنفة إلى صحيفة طواشنطن بوست" وصحيفة "الجارديان" حول برامج المراقبة العالمية لوكالة الأمن القومي التي جمعت الهاتف والبريد الإلكتروني، وبيانات تصفح الإنترنت على كل شخص تقريبًا في الولايات المتحدة على الرغم من قانون يحظر التجسس على المواطنين دون أمر قضائي.

منذ ذلك الحين، كان "سنودن" في المنفى الذاتي في روسيا. وقد كشف مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى الوطن، لكن فقط إذا ضمنته واشنطن محاكمة عادلة.