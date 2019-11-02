اختار الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، لائحة فريقه التي ستخوض مباراة الديربي مساء اليوم السبت، أمام الوداد الرياضي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وضمت قائمة الأسماء، 24 لاعبا، وهم ثلاثي حراسة المرمى، أنس الزنيتي، رمحمد بوعميرة، والحداوي، ثم عمر بوطيب، وبدر بانون، وسند الورفلي، وفابريس نغاه، وإلياس الحداد، ومحمد الدويك، وعبد الجليل اجبيرة، ومدكور.
وشهدت اللائحة أيضا، تواجد، عبد الرحيم شاكير، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، وعمر العرجون، ثم زريدة، والهبطي، ومحسن متولي، بالإضافة لحميد أحداد، وبين مالانغو، وسفيان الرحيمي، وأيوب نناح، ثم إصلاح، وجبرون.
وتقام المباراة بداية من الساعة السابعة مساء، حيث سيكون الرجاء هو الطرف المستقبل ذهابا، على أن يستضيف الفريق الأحمر، لقاء العودة في 23 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ديربي كأس محمد السادس.. “كارتيرون” يحدد لائحة الرجاء البيضاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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