العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” تدعو المغاربة إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها، مستعملي الطريق السيار، إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية التي تبدأ ، غدا الأحد، وتستمر 10 أيام.

وقالت الشركة، إن شبكة الطرق السيارة، ستعرف حركة سير مهمة، خاصة اليوم السبت، ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، من يومي الأحد 10 نونبر و الاثنين 11 نونبر، اللذان يصادفان الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار، من أجل سفر آمن و مريح، تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

كما دعت الشركة، مستعملي الطريق الى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، ووضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة، رهن زبنائها الرقم 5050 وذلك للمزيد من المعلومات.