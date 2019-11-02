البطولة الاحترافية.. رجاء بني ملال يبحث عن نقطته الأولى والفتح لتصحيح المسار

يستضيف اليوم السبت، فريق رجاء بني ملال ضيفه الفتح الرباطي، في مباراة تندرج ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.

ويسعى الفريق الملالي بقيادة مدربه مراد فلاح، إلى تحقيق نقطته الأولى في بطولة هذا الموسم، بعد أن خاض النادي ثلاث مباريات، خرج منها منهزما.

ويتذيل الصاعد حديثا إلى قسم الكبار، جدول ترتيب البطولة برصيد خال من النقاط، بعدما انهزم أمام المغرب التطواني بثنائية نظيفة، وبالحصة ذاتها أمام الرجاء، ثم بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعته بسريع واد زم.

من جهته، يبحث الفتح الرباطي عن تصحيح مساره والعودة إلى سكة الانتصارات، الغائبة عن الفريق منذ الجولة الأولى عندما تغلب على ضيفه اتحاد طنجة بهدف نظيف.

ويحتل أبناء وليد الرگراكي، المركز الثامن برصيد 5 نقاط، جمعها الفريق من فوز وحيد وتعادلين، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين.