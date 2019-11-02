الرياضة النيابية: جميع الخيارات مفتوحة لضمان إقامة مباريات أسود الرافدين داخل العراق

رياضة 2019-11-02 | 11:25 665 مشاهدة أكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب ديار برواري، السبت، أن جميع الخيارات مفتوحة من الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي لضمان إقامة جميع مباريات الاستحقاق العراقي داخل الأراضي العراقية دون نقلها إلى بلد آخر بسبب التظاهرات والأحداث الأمنية الحالية.



وأضاف، أن "



وأكد برواري، على "أهمية عودة العراق إلى حضنه العربي والعالمي في المجال الرياضي"، مشدداً على أن "جميع الخيارات مفتوحة من الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لضمان إقامة جميع مباريات الاستحقاق العراقي داخل الأرض العراقية وبأي ملعب يمكن من خلاله توفير الأرضية المناسبة لقدوم الفرق والوفود المنافسة دون أن توثر الأحداث الحالية على هذا الاستحقاق". وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "حالة الإرباك والوضع المتشنج الذي تعيشه البلاد نتيجة للتظاهرات الشعبية، انعكست بشكل أو بآخر على عمل المؤسسات العامة ومن بينها المؤسسات والأنشطة الرياضية "، مبيناً أن "هذا الوضع يأتي نظرة سلبية لدى المنظمات الدولية التي تفكر بإقامة نشاطات رياضية في العراق مستقبلاً".وأضاف، أن " الرياضة بحاجة إلى استعدادات وأرضية مناسبة سلمياً، وفي ظل هذه الظروف فمن الصعب توفير الأمن والوضع المناسب للوفود الرياضية التي لديها مشاركات أو استحقاقات رياضية داخل العراق"، لافتاً إلى أن "هناك استحقاقات عديدة بعضها أجلت رسمياً كمباراة نادي القوة الجوية ضمن البطولة العربية، وهناك استحقاقاً آخر وهو لقاء المنتخب الوطني مع نظيرة الإيراني في التصفيات المزدوجة لنهائيات آسيا وكأس العالم".وأكد برواري، على "أهمية عودة العراق إلى حضنه العربي والعالمي في المجال الرياضي"، مشدداً على أن "جميع الخيارات مفتوحة من الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لضمان إقامة جميع مباريات الاستحقاق العراقي داخل الأرض العراقية وبأي ملعب يمكن من خلاله توفير الأرضية المناسبة لقدوم الفرق والوفود المنافسة دون أن توثر الأحداث الحالية على هذا الاستحقاق". ومن المقرر أن يحتضن ملعب البصرة في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي، مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الإيراني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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