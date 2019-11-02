التربية: يوم غد دوام رسمي بجميع المديريات

اعلنت وزارة التربية، السبت، ان يوم غد الاحد هو دوام رسمي. وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون في حديث لـ الخليج 365، ان "يوم غد الاحد هو دوام رسمي". ووجهت الوزارة "جميع المديريات بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام". يذكر ان المجلس المركزي لنقابة المعلمين صوت، الاثنين الماضي الـ28 من تشرين الاول، على إجراء الإضراب العام في عموم مدارس العراق، تضامناً مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وباقي مدن البلاد.



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