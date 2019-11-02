مقتل 9 أطفال في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 9 أطفال، السبت، في انفجار عبوة ناسفة بولاية تخار شمال شرقي أفغانستان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الأفغانية أن الأطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة عندما ساروا فوق العبوات الناسفة، التي زرعها عناصر حركة طالبان.

وأضاف البيان أن الانفجار في قرية طاهرة بمنطقة درقاد أسفر أيضا عن إصابة طفل آخر، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وكان تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة قد لفت إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلّط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.