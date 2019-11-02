جونسون يتخلى عن التهديد بـ"بريكست" دون اتفاق

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رويترزالسبت 2019/11/2 01:27 م بتوقيت أبوظبي
بوريس جونسون في مجلس العموم البريطاني - أرشيفية
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في البيان الانتخابي لحزب المحافظين.
وأضافت الصحيفة أن تركيز بيان جونسون سينصب على القبول باتفاقه بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.
كان جونسون قد تعهد بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا.
وجوبهت تهديدات جونسون بعقبة البرلمان، حيث صوّت أعضاء مجلس العموم لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير/كانون الثاني.
والإثنين الماضي، رفض مجلس العموم البريطاني طلب جونسون الخاص بإجراء انتخابات مبكرة، موضحا أن طلبه بشأن إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول مرفوض تماماً.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمديد مهلة "بريكست" الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق.
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