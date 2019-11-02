جونسون سيتخلى عن التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ذكرت صحيفة التايمز اليوم السبت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وذلك في البيان الانتخابي لحزب المحافظين مضيفة أن التركيز سيكون على القبول باتفاقه بشأن الخروج.

كان جونسون قد تعهد في السابق بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا لكن أعضاء مجلس العموم صوتوا لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير كانون الثاني.