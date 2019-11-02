دونالد ترامب: احب النفط ولدينا علاقات جيدة مع أردوغان

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إنه "لدينا علاقات جيدة مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أردوغان سيجري زيارة للولايات المتحدة يوم 13 تشرين الثاني الجاري، أم لا، اكد ترامب ان "لدينا علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان والاتفاق الذي وقعناه مؤخرًا بخصوص ​سوريا​ يطبق بشكل جيد للغاية".

وشدد على رغبته في عودة الجنود الأميركيين الموجودين بسوريا إلى منازلهم، مضيفًا: "وليراقب ​الحدود التركية السورية​ آخرون غيرهم ولقد قمنا بتأمين حقول ​النفط​"، مشيرا الى انه "يحب النفط. ونحن نتعاون مع ​الأكراد​"، متابعا "كما نعمل مع ​تركيا​، والعديد من الدول الأخرى".