حسين سلامي: أميركا أول من استخدم السلاح النووي وايران مستعدة للرد

لفت قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الى إن "ما يقارب نحو 8.5 ملايين شخص لقوا حتفهم نتيجة للتدخلات الأميركية المباشرة أو غير المباشرة في الحروب خلال السنوات الأربعين الأخيرة".
وأكد اللواء حسين سلامي، في تصريحات له، أن "أميركا أول من استخدم السلاح النووي، رغم إعلانها المتكرر برفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل"، مضيفا: "ما يثير السخرية أن أميركا تتحدث عن الأمن العالمي في الوقت الذي تعتبر فيه من أكبر مصدري السلاح في العالم".
وأوضح أن "إيران مستعدة للرد على أي عدو يتآمر ضدها، وأنها لديها العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدو"، مضيفا:"لدينا من الصواريخ أكثر مما نحتاج وقواتنا جاهزة لاستخدامها".
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