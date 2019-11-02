روني عريجي: ما حدث سيترك تغييرات على طريقة تعاطي السياسة

لفت عضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق ​روني عريجي​ في حديث اذاعي الى ان خروج الناس من الشارع لا يعني انتهاء ذيول التطورات.

ورأى ان ما حدث سوف يترك تغييرات على طريقة تعاطي ال​سياسة​ في ​لبنان​، وقد يؤدي الى تعديل في نمط تعاطي الاحزاب السياسية.

واوضح انه "حتى الان لم تظهر الصورة الحقيقية لشكل ​الحكومة​ والطروحات عديدة".

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