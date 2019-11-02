تطويق مبنى مصرف MEAB في صور بعد العثور على ورقة تهدد بتفجير

طوقت ​القوى الأمنية​ مبنى مصرف MEAB في صور عند دوار جنبلاط، بعد العثور على ورقة تشير الى تهديد ب​تفجير​ المصرف.

وبدأت القوى الأمنية التحريات لمعرفة الفاعلين.

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