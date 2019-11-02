قيادة الجيش نعت الرقيب دياب حلوم الذي استشهد في إطلاق في بعلبك

نعت ​قيادة الجيش اللبناني​، الرقيب دياب خالد حلوم الذي استشهد بتاريخ 31 /10 /2019 في محلة العين - ​بعلبك​، إثّر تعرّضه ل​إطلاق نار​، وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 11 /9 /1986 العين – بعلبك. تطوع في الجيش اعتباراً من 14 /4 /2008 حائز أوسمة: الحرب ـــ ​مكافحة الإرهاب​ ــــ التقدير العسكري. Advertisements حائز تنويه العماد قائد الجيش 7 مرات وتهنئته خمس مرات، تهنئة مدير المخابرات مرّتين، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة. الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد. تُقبل التعازي اعتباراً من 1 /11 /2019 ولمدة أسبوع في قاعة ​بلدة العين​ - بعلبك.

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