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طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الأحد حيث يستقر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم، غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث تنحسر تدريجياً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطقة الداخلية اعتباراً من بعد الظهر يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من الفترة المسائية.

الإثنين: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خلال ​النهار​ كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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