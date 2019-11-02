سانا: إصابة إمرأة بجروح بسقوط قذيفتين صاروخيتين على حي شارع النيل في حلب

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" عن "إصابة إمرأة بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين على حي شارع النيل في ​مدينة حلب​".

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