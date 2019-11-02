قرطباوي: لابعاد القضاء عن الاعلام والسجالات والقضاء المستقل يحمينا جميعا

اشار وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ الى انه على ال​لبنان​يين احترام بعضهم البعض والكف عن الشتائم و​قطع الطرقات​، وصحيح اصبح هناك عراقيل للاصلاحات، ولكن اتمنى على ​الشباب​ سماع كلمة ​الرئيس ميشال عون​ في هذا السياق.

واعتبر قرطباوي في حديث تلفزيوني، انه حين استمع البعض للخارج انتهى الوضع للاحتلال السوري للبنان، ودعا الشباب لعدم السماع للسفير البريطاني واي محور خارجي والتطلع الى مصلحتنا كلبنانيين.

ودعا لترك القضاء يعمل، ولا يمكن اقرار قوانين اصلاحية من دون قضاء مستقل، ويجب ابعاد القضاء عن الاعلام والسجالات، والقضاء المستقل يحمينا جميعا. واكد انه وحده القاضي المستقل يحمينا ويحمي السياسيين.