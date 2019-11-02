جرحى في حادث سير على مفرق قانا وقتيل بتدهور سيارة في كفركلا

سقط عدد من الجرحى في ​حادث سير​ على مفرق قانا طريق عام صور ​الناقورة​، وتم نقلهم الى ​مستشفيات​ المدينة.

كما توفي المواطن ع.س.ش. ( 80 عاما) قد توفي اثر تدهور سيارته، في بلدة كفركلا وتم نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وما لبث ان فارق الحياة.

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