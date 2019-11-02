شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى: أعداء مصر يحاربونها بسلاح غزو العقول ودكاكين حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المفكر الاماراتى على محمد الشرفاء، أن أعداء مصر وشعبها غيروا استراتيجيتهم فى محاربة مصر، مشيرا إلى أنهم يستخدمون غزو العقول كبث الشائعات والأكاذيب، وملف حقوق الإنسان لتدمير مصر وتشويه مؤسساتها.
وقال "الشرفاء" :"لقد مر الغزاة على مصر من كل جنس ولون فهزمهم الشعب المصري وقياداته شر هزيمة فى ميادين القتال" مضيفًا :"واليوم تغيرت الوسائل والاستراتيجيات العسكرية وأصبحت المعارك هي غزو العقول الذى تفننوا فيه الموساد واَلسي اي ايه والقطريين والأتراك ودكاكين حقوق الانسان ضد مصر".
تجدر الاشارة إلى أن هناك مؤسسات حقوقية تصدر بيانات وتقارير مغلوطة ومعتمدة على معلومات تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف تشويه مصر ومؤسساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مفكر إماراتى: أعداء مصر يحاربونها بسلاح غزو العقول ودكاكين حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.