إيطاليا تعتقل 5 مغاربة إثر تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات وغسيل الأموال

تمكن الشرطة الإيطالية، من تفكيكة شبكة للاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، تتكون من سبعة أفراد، خمسة منهم مغاربة، بالإضافة إلى إيطالي الجنسية وألباني.

وقالت الصحيفة الإيطالية، “إيل بياتشنا”، أمس الجمعة، إن التحقيقات التي يشرف عليها، نائب المدعي العام، إميليو بيسانتي، بمنطقة بياتشينزا (Picacenza)، كشفت “إلى أي مدى يمكن تحقيق عائدات مالية كبيرة، من خلال الاتجار الدولي بالكوكايين والهيروين والحشيش والماريجوانا في الأراضي الإطالية”.

وقالت الصحيفة، إن العناصر الأمنية الإيطالية، استعانت بتصريحات لمدمن على المخدرات، مكنتها من معلومات مهمة، ساهمت في تفكيك الشبكة الإجرامية المذكورة.

وزعمت الصحيفة، أن المغاربة أصبحوا يسيطرون بالكامل على سوق الاتجار بالمخدرات فوق الأراضي الإيطالية، وأشارت إلى وجود عملاء يحققون عائدات بآلاف اليورو أسبوعيا، من خلال عمليات الاتجار في المخدرات، تليها عملية تحويل للأموال بطرق غير قانونية.