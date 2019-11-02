القدس: إضراب مفتوح في مدارس العيسوية بسبب اعتداءات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في بلدة العيسوية عن إضراب مفتوح في مدارس البلدة، وذلك ردا على اعتداءات قوات الاحتلال في ساعات الصباح وخلال انتهاء الدوام المدرسي.

وأشار بيان صادر عن اللجنة إلى أنها تعلن الإضراب رفضا لاقتحامات شارع المدارس واستفزاز الطلبة خلال توجههم إلى مدارسهم صباحا وخلال انتهاء دوامهم المدرسي.

وكان آخر هذه الانتهاكات صباح اليوم السبت، وذلك باقتحام مدرسة العيسوية للبنين، واعتقال أحد الطلبة، والاعتداء على مدير المدرسة والحارس وأحد الطلبة.

وقالت اللجنة "نحن في لجنة أولياء أمور الطلبة نرفض ونستنكر هذه الاقتحامات التي تخلق بيئة غير آمنة للدراسة، ناهيك عن الحالة النفسية للطلبة، حيث التوتر والخوف وقلة التركيز.

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وأوضحت اللجنة "إننا ومع بداية العام الدراسي الحالي كنا قد أعلنا الإضراب عن الدوام في مدارس البلدة، ولكن وبعد اجتماعات بين لجان أولياء الأمور وممثلين عن القرية مع رئيس البلدية، ومسؤولين من وزارة المعارف وممثلين عن الشرطة، تم تعليق وإلغاء الإضراب بشرط عدم الاقتحام، خاصة في ساعات الصباح وبعد الظهيرة".

ولفتت اللجنة إلى أن شرطة الاحتلال ضربت الاتفاق بعرض الحائط منذ عدة أسابيع ولم تلتزم به. ورغم تقديم لجنة أولياء الأمور عدة شكاوى حول ذلك تم تجاهل جميعها.

كما لفتت اللجنة إلى إلى اقتحام المدرسة، صباح اليوم، واعتقال احد طلبتها وتعريض حياة الطلبة للخطر بعد إلقاء القنابل الصوتية داخلها.