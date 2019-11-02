"واتسآب": تُعزّز خصوصيّة المستخدم ببصمة الأصبع لنظام "أندرويد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد شهور من الميّزة البرمجيّة الجديدة لتعزيز الخصوصيّة لمستخدمي جهاز "الآيفون" العاملة بنظام "IOS"، التي تعمل على إلغاء قفل التطبيق "واتساب" بواسطة تقنيّة التعرف على الوجه (نظام البيومتري)، أعلن تطبيق "واتسآب"، أمس الجمعة، عن إتاحته رسميًا لمستخدمي هواتف "الأندرويد" ميزة إلغاء قفل التطبيق باستخدام بصمة الأصبع.

الميزة الجديدة ستتوفر للأجهزة التي تتوفر فيها خاصية مستشعر البصمة، هذه العملية بسيطة ومباشرة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم بالفعل بصمة مسجلة لإلغاء قفل الهاتف.

واتسآب

ولتفعيل هذه الميزة، عليك التأكد أولًا من أنّ لديك أحدث إصدار من تطبيق "واتسآب"، ومن ثم القيام بالخطوات الآتية:

- قم بفتح "الإعدادات"

- اختر خاصية "الحساب" ومن ثم خيار "الخصوصية"

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- أسفل هذه القائمة سيظهر لك خيار القفل باستخدام البصمة

- اضغط عليه وحدد الوقت الزمني الذي سيقوم بعده الواتسآب بقفل التطبيق

يمكنك الاختيار ما إذا كنت تريد تفعيل هذه الميزة مباشرة بعد إغلاق التطبيق أو بعد دقيقة أو بعد 30 دقيقة.

عند الخروج من التطبيق والدخول مرة أخرى سيطلب منك التطبيق إدخال البصمة الخاصة بك.