القدس - بواسطة محمد عز العرب - حمّلت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة.
وقالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي "مواقع المقاومة وأهلنا في غزة، تصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل العدو الصهيوني تبعاته وتداعياته".
وأضاف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن حجم "الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب".
واستكمل أن "قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".
كما أكدت الحركة على أن "المقاومة في غزة لن تسمح باستباحة الدم الفلسطيني، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية".
من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى للتغطية على فشله وفساده بالتصعيد العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين.
كما أكدت الحركة على "على استمرار النضال المشروع في وجه الاحتلال المجرم".
وكان قد استشهد أحمد الشحري (27 عاما) وأصيب اثنان آخران في غارات شنها طيران الاحتلال على منطقة غرب خان يونس فجر اليوم.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك بداعي الرد على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس والجهاد تحمّلان الاحتلال المسؤولية عن التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.