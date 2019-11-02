حماس والجهاد تحمّلان الاحتلال المسؤولية عن التصعيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حمّلت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي "مواقع المقاومة وأهلنا في غزة، تصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل العدو الصهيوني تبعاته وتداعياته".

وأضاف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن حجم "الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب".

واستكمل أن "قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".

كما أكدت الحركة على أن "المقاومة في غزة لن تسمح باستباحة الدم الفلسطيني، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية".

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من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى للتغطية على فشله وفساده بالتصعيد العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين.

كما أكدت الحركة على "على استمرار النضال المشروع في وجه الاحتلال المجرم".

وكان قد استشهد أحمد الشحري (27 عاما) وأصيب اثنان آخران في غارات شنها طيران الاحتلال على منطقة غرب خان يونس فجر اليوم.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك بداعي الرد على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الإطلاق.