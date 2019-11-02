بايرن ميونخ يسعى لضم اكتشاف دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد اكتشافات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، إن بايرن قرر الانضمام لسباق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وذكرت الصحيفة أن هناك أكثر من 20 ناديًا يستهدفون التعاقد مع الدولي النرويجي، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد تألقه مع سالزبورغ في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى مراقبة النادي البافاري لتطور المهاجم الشاب، لمحاولة الظفر بتوقيعه لاحقًا قبل عمالقة أوروبا، الذين يضعون اللاعب على رأس أولوياتهم.
ويتنافس بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني على الصفقة، لرغبتهم جميعًا في التعاقد مع النجم الشاب.
ونجح هالاند في تسجيل 6 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، رغم مرور 3 جولات فقط، ليتفوق على كافة نجوم أوروبا، محتلًا صدارة قائمة الهدافين.
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